Соцдемы: из-за роста процентных ставок люди рискуют лишиться жилья

Поддерживая инициативу оппозиционных фракций Сейма, направленную на облегчение бремени граждан по ипотечным взносам, социал-демократы Сейма предупреждают, что, игнорируя проблему повышения процентных ставок, правительство не учитывает "бомбу замедленного действия".

Как сообщается в пресс-релизе, во вторник оппозиционные фракции Сейма заявили о намерении собрать более 50 тыс. подписей жителей в поддержку проекта поправок к Закону о подоходном налоге с населения и внесения его в Сейм в качестве общественной инициативы. После его принятия жители с ипотекой, обремененные повышенными процентными ставками, могли бы вернуть свои деньги. Декларируя доход, житель мог бы вычесть из него проценты по одной из своих ипотек.

"Говоря о том, что на повышение процентных ставок пока никто не жалуется, министр финансов демонстрирует полное непонимание ситуации с семьями, оказавшимися в ловушке. Если сумма кредита выросла за счет процентов, например, более, чем на 20 тыс. евро, и ежемесячные расходы семьи в результате этого выросли на сто или более евро, то это что, мелочь, на которую можно махнуть рукой?" — спрашивает парламентарий социал-демократ Гинтаутас Палуцкас.

По его словам, есть ряд способов помочь людям, обремененным процентами.

"Правовое регулирование банковской деятельности, сбалансированность прав банков и граждан, в конце концов, компенсация процентов наиболее социально уязвимым группам, покрытие первоначального взноса или его части", – перечисляет возможные меры Г. Палуцкас.

Между тем парламентарий социал-демократ Раса Будбергите говорит, что рост процентных ставок по кредитам продолжает снижать покупательную способность населения, которая и так пострадала из-за инфляции, а семьи с детьми рискуют лишиться жилья и обанкротиться.

"Процентные ставки в Литве – самые высокие в еврозоне. Почти все ипотечные кредиты в Литве – с плавающими процентными ставками. Банковские должники в Литве по сравнению с другими странами более уязвимы в финансовом смысле: ведь наши домохозяйства тратят более половины своего дохода на продукты питания и содержание жилья. Из-за резкого скачка процентных ставок большинство должников не просто обеднели, они стали полностью неплатежеспособны", — предупреждает парламентарий.

По ее словам, у банков нет стимула защищать своих клиентов от таких рисков — ведь у них есть дополнительные меры для подстраховки (могут перенять залог или предложить клиентам кредит), поэтому такая ситуация банкам даже выгодна.

"Необходимо обеспечить прозрачность банковского ценообразования. Кроме того, необходимо упростить потребителям условия выбора и смены поставщика финансовых услуг, не опасаясь платежей и штрафов", — убеждена социал-демократ.

"По ценам на жилье мы догоняем скандинавские страны. Люди вынуждены брать более крупные и более долгосрочные кредиты. Чем дольше срок кредита, тем выше относительная доля процентов во взносе. Риск для домохозяйств с кредитами не был оценен должным образом", — отмечает Р. Будбергите.

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