Министр сказал, что, с учетом тенденций, на лето действующий механизм компенсации цен продлевать не планируют.

"На рынке у нас сейчас низкие цены", – сказал министр 5 апреля в парламенте на встрече с депутатами.

По его словам, весной цены бывают ниже обычных, поскольку немало электричества производят ГЭС.

Крейвис заметил, что сейчас много электричества на рынок поставляет Латвия, увеличилась генерация ветряных мельниц.

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По словам министра, по мере потепления электричество должно подорожать, но оно все равно не будет таким дорогим, как в прошлом году.

"Надеяться на то, что цены останутся на том же уровне – сложно. Я думаю, что ближе к лету цены вырастут. Но таких высоких цен, как в прошлом году точно не будет. И цены на газ уже не будут такими высокими", – подчеркнул он, заметив, правда, что пока неизвестно, какими цены на газ будут во втором полугодии.

"Эти факторы позволяют рассчитывать на энергетически более легкий год", – заметил Крейвис.

На вопрос, намерено ли правительство продлить компенсации, действующие до июля, министр отметил, что по нынешним прогнозам, потребности в этом не будет.

Сейчас государство компенсирует 28,5 цт/кВт/ч, до 28 центов.

"По крайней мере сейчас прогнозируют, что цена будет ниже 28 цт/кВт/ч. Поэтому пока потребности в компенсациях нет. Будем видеть динамику цен и в будущем государство будет реагировать автоматически", – сказал Крейвис.

Литовское агентство энергетики во вторник сообщило, что цены на электричество снижаются. В марте средняя цена на бирже, по сравнению с февралем, снизилась на 23%. Сейчас фиксируются самые низкие цены с августа 2021 года, когда началось подорожание электроэнергии.

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