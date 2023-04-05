Насилие в школах: подростка избивали в туалете и в классе на глазах у других детей

В образовательных учреждениях Шяуляйского округа пострадали двое детей.

По данным полиции, 14 марта, в 10.45 ч., в туалете одной из гимназий Шяуляйского района на перемене был избит ученик (2007 г.р.). Его избили двое гимназистов – один ровесник, другой на год старше.

22 марта инцидент повторился. В 13.50 ч. того же ученика избили в коридоре гимназии, а потом в классе. На этот раз били трое учеников, к первым двум присоединился третий (2007 г.р.).

Экзекуция происходила на глазах у других учеников. Пострадавший к врачам не обращался. О насилии в полицию сообщил отдел по защите прав детей.

4 апреля мать пострадавшего написала заявление в полицию. Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.

Другой ученик пострадал в Шяуляйском центре профессионального обучения. 4 апреля, в 8.30 ч. несовершеннолетнего (2007 г.р.) избили его одноклассники. Подросток был доставлен в больницу. Ему назначено амбулаторное лечение. Начато расследование по факту причинения физической боли.

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