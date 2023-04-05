Утром под Вильнюсом посыпались ДТП, автобус врезался в столб

После 7 ч. в полицию поступили сообщения о трех ДТП. В одном ДТП пострадали три человека.

В 7.17 ч. сообщили о том, что на перекрестке ул. Юодасис кяляс и ул. Гурю автобус врезался в столб и зацепил светофор.

Звонивший сказал, что поврежден светофор, не работает зеленая стрелка. На место происшествия выехала полиция. Стражи порядка выяснили, что светофор исправен. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Через две минуты сообщили о ДТП в деревне Изабелине (Вильнюсский район), где перевернулся автомобиль Škoda.

По предварительным данным, пострадали женщина и 2 детей.

Еще через минуту (в 7.20 ч.) сообщили о ДТП на Молетском шоссе.

Ехавший в сторону Вильнюса автомобиль недалеко от Реше развернулся и врезался в ограждения. Затем в него врезался автомобиль Opel. Люди в ДТП не пострадали, повреждены автомобили и ограждения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!