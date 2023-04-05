Руководство аэропортов передумало: плату за туалеты в Вильнюсе брать не будут

Литовские аэропорты (ЛА) отказываются от планов ввести плату за туалеты в терминале для прибывших в Вильнюсском аэропорту, пишет Lrytas.lt.

"На этом этапе было принято решение не вводить плату в 2 из 28 туалетов Вильнюсского аэропорта. В ближайшее время мы еще раз оценим решения для обеспечения безопасности пассажиров, работающих в терминале партнеров и встречающих пассажиров людей", – сказано в пресс-релизе.

На прошлой неделе сообщалось о том, что в Вильнюсском аэропорту планируют ввести плату за пользование двумя туалетами в терминале для прибывающих.

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Тогда представитель Литовских аэропортов сказал, что введенная плата поможет им избавиться от нежелательных посетителей.

"Некоторые бесплатные туалеты используют асоциальные люди, даже наркоманы, их приходится выпроваживать с помощью полиции. Они представляют угрозу и для пассажиров и для наших работников", – сказал Тадас Василяускас.

Платными хотели сделать не все туалеты, а только те, которые находятся в старом терминале для прибывших пассажиров.

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