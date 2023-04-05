Конфликт в доме Виктории Сигел и Лауринаса Суодайтиса – мужчину увезла полиция

По сведениям Delfi, во вторник вечером в доме инфлюенсера Виктории Сигел и Лауринаса Суодайтиса произошел конфликт, вмешаться пришлось полиции и врачам скорой помощи.

Конфликт зафиксирован 4 апреля, в 21.49 ч. в доме пары. Во время конфликта, как предполагается, мужчина применил насилие в отношении женщины.

По сведениям Delfi, в доме побывала полиция. Суодайтис закрыт в КПЗ.

Delfi выяснил, что Суодайтис все еще находится в КПЗ, его пока не допросили. В настоящее время может проходить опрос самой Сигел.

Журналисты портала пытались связаться с Сигел, но она не отвечала на звонки. Вскоре она разместила комментарий в социальной сети.

"Я пережила потрясение, шок, унижение. Пока больше ничего не могу написать. Каждое слово сейчас дается с большим трудом. Отнимает все силы. Я только хочу поблагодарить за помощь врачей , а полицейских за быструю реакцию", – писала Сигел.

Журналисты связались с бывшим возлюбленным Сигел Даниэлюсом Бункусом, который является отцом дочери Сигел. Он сказал, что ему о конфликте ничего не известно.

"Я не участвовал, не понимаю, о чем вы говорите. Я с Сигел и Суодайтисом никак не связан. сейчас я работаю", – сказал Delfi Бункус. На вопрос, забрал ли он после конфликта дочь из дома Суодайтисов, Бункус сказал, что никуда не ездил и ребенка не забирал.

По сведениям Delfi, начато расследование по 2 ч. 140 ст. Ук. ЛР - причинение физической боли или незначительного ущерба здоровью.

В кулуарах уже давно поговаривают о разногласиях в семье Суодайтисов, возможно дело идет к разводу.

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