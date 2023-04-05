Премьер-министр поздравила евреев Литвы и всего мира с праздником Песах

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду поздравила литовскую еврейскую общину и литваков всего мира с одним из важнейших еврейских праздников – Песахом.

"На протяжении тысячелетий праздник Песах ассоциируется с основополагающими ценностями и свидетельствует о духовном возрождении еврейского народа, его стремлении к свободе. Это важное напоминание, особенно сегодня, для всех нас о том, что только свободные люди способны преодолеть самые страшные невзгоды, могут быть счастливы, смело строить свою жизнь и жизнь государства. Дух этого особого праздника учит нас тому, что, следуя за верой, мы можем преодолеть самую засушливую пустыню, самое могучее море и достичь Земли Обетованной.

Искренне поздравляю евреев Литвы и всего мира с праздником Песах и желаю, чтобы торжественный Седер сопровождался радостью единения, а вера, любовь и надежда никогда не покидали Ваши сердца и Ваши дома. Chag Pesach sameach – веселого праздника Песах!" – говорится в поздравлении премьер-министра.

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