Анушаускас посетил Харьков: встретился с министром Украины Резниковым, передал помощь

Во вторник министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас посетил Украину, город Харьков и область, где встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Министры обсудили двустороннее военное сотрудничество, военную поддержку Литвы Украине, предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и поддержку Литвой стремления Украины стать членом Альянса. Они также посетили населенные пункты, столкнувшиеся с российской оккупацией и пережившие весь масштаб российской агрессии.

А. Анушаускас уже в четвертый раз посетил Украину с начала полномасштабного вторжения России в Украину и стал первым министром обороны иностранного государства, посетившим Харьков с начала вторжения 24 февраля прошлого года.

Передал Украине часть очередного пакета военной помощи Литвы на общую сумму свыше 41 млн евро

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, который во вторник отправился в Украину и передал часть пакета помощи Литвы, говорит, что стоимость очередного пакета военной помощи Литвы Украине составит около 41 млн. евро.

"В него войдет техника, новые закупки, отчисления в международные фонды", — говорит А. Анушаускас.

Как сообщили в Министерстве обороны (Минобороны), А. Анушаускас вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым посетил Харьковскую область, где также пообщался с председателем военной администрации Харьковской области Олегом Синегубовым, мэром города Игорем Тереховым и начальником Харьковского военного гарнизона Сергеем Мельником.

Отмечается, что в настоящее время в Харьковской области все еще заминирована территория площадью 250 тыс. га, а на восстановление города Харькова требуется около 9 млрд долларов США.

В ходе визита были посещены военный госпиталь, разрушенные оккупантами села и города в 20 км от границы с Россией. Оккупанты продолжают обстрел приграничных районов.

Министры обороны Литвы и Украины обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество, проводимое Литвой обучение украинских военнослужащих, реформы в сфере обороны Украины и подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле.

"Вместе со странами-единомышленниками на саммите НАТО мы хотели бы дать Украине ясный сигнал о перспективах членства. Мы не можем оставить Украину без четкого пути", – сказал А. Анушаускас.

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