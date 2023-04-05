За неуплаченный "налог на подушку" предлагается штраф до 100 евро

В июне Сейм рассмотрит проект дополнения к Кодексу об административных правонарушениях, связанный с нарушением порядка уплаты сбора за рекреационную инфраструктуру.

Член парламентской фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Миндаугас Скритулскас предлагает установить административную ответственность для лиц, нарушивших порядок уплаты местного сбора за пользование инфраструктурой туризма и отдыха.

Такое нарушение повлечет за собой штраф в размере от 20 до 40 евро, а при повторном совершении – от 40 до 100 евро.

Во вторник за поправку к Кодексу об административных правонарушениях после внесения проголосовали 65 членов Сейма, против – 3, воздержались – 23. После обсуждения в комитетах в зал пленарных заседаний она вернется в июне.

Согласно Закону о туризме, общественная туристическая рекреационная инфраструктура – ​​это стационарные или временные здания и сооружения, принадлежащие государству или муниципалитетам, т.е. туристические маршруты, пешеходные и велосипедные дорожки, зоны отдыха, смотровые площадки и стоянки, кемпинги и их оборудование, пляжные сооружения, объекты информации, гигиены и сбора отходов, обслуживания мероприятий, посетителей и места отдыха.

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