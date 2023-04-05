На прошлой неделе LTG Cargo отклонила 22 заявки на перевозку грузов: 7 их них - из или в Беларусь

ELTA ru.DELFI.lt

На прошлой неделе, с 27 марта по 2 апреля, компания по перевозке грузов группы Lietuvos geležinkėliai (Литовские железные дороги, ЛЖД) LTG Cargo получила 269 заявок клиентов на перевозку грузов между Литвой и зарубежными странами. Среди них были 7 заявок на экспорт или импорт из/в Беларусь, которые были отклонены, говорится в сообщении.

После проверки на соответствие применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску на прошлой неделе были одобрены 210 заявок на перевозку грузов, 22 заявки отклонены, еще по 37 заявкам решение будет принято после тщательной оценки информации, указанной клиентами, говорится в пресс-релизе. Статьи по теме: LTG Cargo на прошлой неделе отклонила 41 заявку на перевозку грузов По данным компании, больше всего заявок было отклонено на перевозку химических веществ – не были одобрены заявки на перевозку 69 вагонов с этим грузом. Кроме того, компания отклонила 17 заявок на перевозку вагонов с углем, по 11 вагонов со стройматериалами и нефтью и нефтепродуктами, а также 9 вагонов с цементом. Всего с 1 марта компания LTG Cargo получила 2 659 заявок на перевозку грузов. После оценки соответствия применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску с начала марта было одобрено 2 084 заявки на перевозку грузов. 538 заявок были отклонены. Около половины этих отклоненных заявок на перевозку грузов (270 единиц) связаны с экспортом или импортом из/в Беларусь. LTG Cargo реагирует на любые возможные попытки обхода действующих международных санкций. Компания придерживается и впредь будет придерживаться принципиальной позиции – продолжает последовательную работу с иными ответственными за санкционный контроль учреждениями с целью предотвращения любых попыток обхода ограничений. Компания проводит особо тщательную проверку всех грузов, расширила объем информации, требуемой от клиентов, ужесточила правила подачи заявок и повышает аналитические возможности. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!