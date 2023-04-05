В Швенченском районе перевернулся автомобиль таможенников

С дороги съехал и перевернулся автомобиль, в котором ехали трое таможенников.

Департамент полиции информирует, что ДТП произошло 4 апреля, в 10 ч. в деревне Тадарина (Швенченский район). Автомобиль Renault Scenic, которым управлял старший инспектор (1964 г.р.) Вильнюсской территориальной таможни из-за скользкой дороги съехал с нее и перевернулся.

В ДТП пострадала ехавшая в машине старший инспектор (1960 г.р.). Ей назначено амбулаторное лечение.

Водитель и другая пассажирка (старший инспектор 1961 г.р.) не пострадали. Водитель был трезвым.

Все таможенники были в униформе, но поездка была организована не в рабочее время. Обстоятельства ДТП уточняются.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!