Инспекция по языку нацелилась на украинцев в Литве: через год будут наказывать

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте во вторник предала огласке документ, подписанный главой Государственной инспекции по литовскому языку Аудрюсом Валоткой. В документе сказано, что через год инспекция начнет наказывать работодателей украинцев, если их работники не будут говорить по-литовски. По словам министра, ее министерство намерено сделать все возможное, чтобы таких работодателей не преследовали.

"Наплыв беженцев из Украины изменил лингвистическую ситуацию в Литве, вызывает беспокойство в обществе, появляются новые вызовы, которые надо решать", – указал в документе Министерству образования и еще трем министерствам Валотка.

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По его словам, инспекция получает жалобы в связи с тем, что беженцы из Украины на рабочих местах не говорят с местными жителями по-литовски. Больше всего жалоб поступает из магазинов и аптек.

"С юридической точки зрения это нарушение лингвистических прав наших граждан, но в условиях чрезвычайной ситуации мы должны реагировать и вести себя гибко", – пишет он.

Якобы в марте 2022 года инспекция информировала общество и объявила о меморандуме на владение литовским.

"Это дало право на трудоустройство беженцев из Украины, не владеющих литовским языком, если это не представляет угрозы для жизни и здоровья", – писал Валотка. Он напоминает, что правительство продлило этот сток еще на год.

Однако во время бесед с работающими в торговых центрах беженцами было замечено, что никто не знает "о льготном периоде".

Валотка сказал, что предприняты меры для распространения информации о необходимости изучения литовского языка.

"12 месяцев пролетят быстро. В марте 2024 года Инспекция по языку начнет контролировать выполнение постановления правительства о владении литовским на соответствующих категориях. Если работодатель не сможет представить сертификат о сданном экзамене, инспекция и специалисты муниципалитетов предпримут меры воздействия", – сказано в документе.

Армонайте указала, что белорусы и россияне, которые легально живут в Литве, уже могут вздохнуть свободнее, сегодня парламент принял сбалансированный проект закона, не ограничивающий права бежавших от режима людей.

"Надеюсь, на этом эта история и закончится. Но ждет новая серия, которую готовит Инспекция по языку, – пишет министр. – В документе высказывают беспокойство в связи с тем, что поступает много жалоб на военных беженцев из Украины (!) за то, что они не владеют литовским, а нынешняя ситуация "нарушает лингвистические права жителей Литвы" в торговых центрах и аптеках, где работают беженцы. Поэтому уже готовятся к проверкам, а если ситуация не изменится "предпримут меры воздействия".

Армонайте спрашивает, что это значит, и сама отвечает вопросом: "Что бизнес, принявший людей на работу, будет наказан, или что тысячи людей придется уволить?"

"Грустно, такой прямолинейный подход к работе удивляет, как и отсутствие эмпатии к пострадавшим от войны людям. Я сама не говорю ни по-украински, ни по-русски, но у меня ни разу не было проблем при общении с иноязычными поставщиками услуг, а пользуюсь я такими услугами каждую неделю. Кроме того, не возможно не видеть, что многие люди уже говорят по-литовски и всеми силами стараются это делать", – заметила министр.

По ее словам, инспекторы, вместо того, чтобы уделять внимание полицейским мерам, могли бы взять на себя инициативу и помочь людям, которые хотят выучить язык.

"Литва впервые за 33 года стала страной иммиграции, а не эмиграции, давайте проявим понимание и эмпатию к тем, кто выбрал нашу страну в качестве своего нового (быть может, временного) дома. Тем, кто работает, кто участвует в создании нашей экономики. Хорошо, что наше министерство получило копию этого письма. Мы сделаем все возможное, чтобы остановить преследование беженцев и принявших их на работу компаний", – сказала Армонайте.

Валотка во вторник сказал Delfi, что позиция министра экономики его не удивляет, поскольку Минэкономики считает литовский язык помехой для бизнеса.

"Это не только последовательная позиция, но и действия. – заметил он. – Мы любим и уважаем украинцев, но лингвистические права граждан Литвы надо защищать. Это значит, что если вы что-то покупаете в Литве, где-то обедаете, вы всегда имеете право на обслуживание на литовском языке, это установлено в законе".

По данным Валотки, в Литве работают 12 000 украинцев. Он напомнил, что как только беженцы хлынули в Литву, инспекция первая заявила, что не будет контролировать, говорят ли они по-литовски на работе.

Валотка сказал, что правительство продлило срок действия льготы до марта 2024 года.

По словам Валотки, Департамент всем беженцам, продлевающим документы, сообщает о необходимости учить литовский язык. Он сказал, что интересовался в Национальном центре образования, активно ли украинцы сдают экзамены на знание литовского языка, однако выяснилось, что почти никто экзамен не сдает.

Собеседник напомнил, что через год останется полгода до выборов в парламент.

"И какая из партий – Партия ли свободы, прямо скажет: мы за то, чтобы русского в нашем окружении было все больше и больше. Или мы все же скажем, что у украинцев есть не только права, но и обязанности в Литве. Пусть Армонайте уже сейчас ответит на этот вопрос или хочет ответить через 12 месяцев?", – сказал Валотка.

Он обратил внимание, что есть проблемы с возможностями изучения литовского - не хватает мест.

По словам Валотки, когда закон снова начнет действовать, любой человек, которого не обслужили на литовском языке, может обращаться с жалобой в инспекцию. Тогда инспекция дает срок на сдачу экзамена, например, полгода. Сама инспекция может назначать наказание, но не иностранцу, а работодателю.

"Позаботиться должен работодатель, это его обязанность. Работодатель может перевести человека на другую позицию, где не надо общаться с клиентами, или отправляет его сдавать экзамен", – сказал Валотка.

Он сказал, что инспекция редко штрафует. Однако Валотка спросил, является ли кассир, демонстративно не здоровающийся по-литовски, таким человеком, которого мы хотим видеть в Литве .

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