Спикер Сейма: Литва поддерживает Молдову на пути в Евросоюз

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, встретившаяся со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу, сказала, что статус страны-кандидата в Европейский союз и ускоренная интеграция открыли для Молдовы и ее народа историческую возможность, которую Литва готова помочь осуществить, говорится в пресс-релизе.

"Мы прекрасно понимаем, что будут попытки сорвать Молдову с рельсов евроинтеграции. В последние месяцы мы видели, как Россия и ее уполномоченные пытаются дестабилизировать вашу страну с помощью энергии, кибератак, протестов и другой подрывной деятельности. Вы можете рассчитывать на Литву, потому что мы поддерживаем вашу решимость идти по пути европейской интеграции и готовы всесторонне помочь", - подчеркнула В. Чмилите-Нильсен на короткой пресс-конференции после встречи.

По словам председателя Сейма, лучшим ответом на деструктивные планы Москвы является быстрое проведение реформ, необходимых для интеграции в Евросоюз. Помимо прочего, они также укрепят общую устойчивость Молдовы и ускорят переговоры о вступлении в ЕС.

"На встрече я говорила, что в этом году Литва реализует в Молдове два новых проекта в поддержку интеграции в ЕС. Мы будем оказывать экспертную помощь молдавским госучреждениям, активизировать адресную поддержку в областях, где у нас есть большой опыт и компетенции, т.е. кибербезопасность, экономическая дипломатия, противодействие гибридным угрозам и др. Уже сейчас мы предлагаем более 300 литовских экспертов по евроинтеграции, готовых оказать консультационную помощь", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

По словам спикера Сейма, обсуждался с И. Гросу обсуждался и предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, приоритетами которого являются сдерживание и оборона, укрепление восточного фланга и членство Украины в НАТО, отмечают в сообщении.

"Молдова является близким партнером НАТО, и Литва поддерживает это сотрудничество. Перед встречей в Вильнюсе мы говорили о большей поддержке партнеров, в том числе Молдовы, которые больше всего пострадали от агрессивной и злонамеренной политики России, а также об их ожиданиях", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

По приглашению председателя Сейма Литвы В. Чмилите-Нильсен председатель парламента Молдовы И. Гросу и его делегация находятся с визитом в Литве 3-5 апреля.

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