Президент: членство Финляндии в НАТО укрепляет безопасность Балтийского региона и всего восточного фланга

Во вторник президент Литовской Республики Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора поздравил президента Финляндии Саули Ниинисте с официальным вступлением его страны в НАТО, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

"Искренне поздравляю Вас и весь народ Финляндии с этим историческим днем! Официальное полноправное членство Финляндии в НАТО укрепляет безопасность региона Балтийского моря и всего восточного фланга Альянса. Я не сомневаюсь, что мы будем успешно вместе противостоять возникающим угрозам и вызовам – отныне не только как близкие партнеры, но и как надежные союзники", - сказал президент.

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Г. Науседа также отметил, что ждет президента Финляндии на саммите НАТО в Вильнюсе. Глава Литвы выделил следующие важные для нашего региона цели на предстоящем саммите: своевременное принятие новых оборонных планов НАТО, усиление противовоздушной обороны НАТО в регионе, расширение присутствия сил союзников до бригадного уровня со всем необходимым оснащением в странах Балтии.

Президент выразил надежду, что с членством в НАТО можно будет поздравить и Швецию, а также подчеркнул, что Литва готова работать вместе для достижения этой цели.

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