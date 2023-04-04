Глава МИД Литвы о намерениях России: это не просто риторика

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что заявления президента России Владимира Путина о намерениях дислоцировать ядерное оружие в Беларуси, стоит оценивать серьезно. Поэтому, отмечает министр, на саммите НАТО в Вильнюсе важно послать ясную весть об укреплении стран Балтии.

"Это не просто риторика. Во-первых, думаю, что не должно остаться незамеченным время, когда они должны доставить оружие - это июль. В июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Я думаю, они хотят, чтобы, когда они будут таскать свои старые ракеты, рядом в Вильнюсе собрались почти все лидеры свободных стран. Это несомненно весть для нас", – сказал 4 апреля Ландсбергис.

Министр обратил внимание на то, что ядерное оружие в Калининград было доставлено раньше.

Однако Ландсбергис акцентирует, что нынешняя ситуация в Беларуси меняет ситуацию с безопасностью, поэтому, по его словам, позиция НАТО на саммите в Вильнюсе должна быть очень ясной.

"Мы находимся в окружении, где ядерное оружие - это недалекая реальность. Однако, с другой стороны, происходящее в Беларуси очень важно", – сказал министр.

"Надо всем, кто говорит о ядерных ракетах, о ядерном оружии, показать, что мы (НАТО) оцениваем это серьезно и укрепим три небольших страны, которые граничат с агрессорами на Востоке и Балтийским морем - на Западе", – подчеркнул он.

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