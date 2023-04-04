Глава МИД встретился с директором Frontex: отметил, что ЕС должен быть готов защищать свои внешние границы

В понедельник министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис встретился с новоназначенным исполнительным директором Европейского агентства пограничной и береговой охраны "Frontex" Хансом Лейтенсом, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).

Согласно пресс-релизу, в ходе встречи обсуждались возможное участие "Frontex" в управлении нелегальными миграционными потоками на границе ЕС и Беларуси, роль "Frontex" в обеспечении надлежащего выполнения санкций против России, а также вопросы поддержки Украины и соседних с ней стран.

В сообщении указывается, что, поблагодарив "Frontex" за весомый вклад в защиту внешних границ ЕС, министр иностранных дел указал, что, хотя ситуация на границе находится под контролем, гибридная атака на границе ЕС-Беларуси еще не закончилась.

Отмечается, что 3 апреля исполнительный директор "Frontex" также встретился с министром внутренних дел Агне Билотайте и посетил литовско-белорусскую границу, где установлены новая система наблюдения и физический барьер.

По словам МИД, это первый визит Ханса Лейтенса в Литву после его назначения исполнительным директором 1 марта 2023 г.

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