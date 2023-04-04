Винцас Юргутис решил уйти из Партии свободы

После скандала, разразившегося в публичном пространстве из-за трудоустройства Агне Белицкайте, близкой подруги министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте, в группе "Lietuvos geležinkeliai" (Литовские железные дороги, LTG), супруг специалиста Винцас Юргутис утверждает, что он решил уйти из Партии свободы. Некоторое время назад он объявил, что уходит с поста заместителя министра экономики и инноваций.

"Поскольку, когда я уходил в отставку с должности заместителя министра экономики, я говорил, что намерен вернуться в частный сектор, поэтому я ушел и из правления Партии свободы, и вообще из ее членов, чтобы не было никакой видимости конфликта интересов при возвращении в частный сектор", - во вторник Elta сказал В. Юргутис.

В. Юргутис, фигурант так называемого скандала о кумовстве, не стал комментировать ситуацию более подробно. Он не ответил на вопрос, не разочарован ли он в политике и в Партии свободы.

"Я сказал то, что сказал. Я бы не хотел вдаваться в подробности", - сказал он.

Как ранее сообщала ELTA, В. Юргутис должен занимать пост заместителя министра до 21 апреля.

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