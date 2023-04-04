Спикер Сейма об ограничениях для граждан России и Беларуси: я рада, что не осталось крайних мер

Председатель парламента Виктория Чмилите-Нильсен рада, что, по ее словам, из принятого во вторник законопроекта, предусматривающего введение ограничительных мер для граждан России и Беларуси, была вычеркнута, по ее мнению, крайняя мера, ограничивающая прием в гражданство.

Во вторник Сейм утвердил национальные санкции в отношении граждан России и Беларуси. За предусматривающий такие ограничения законопроект проголосовали 76 депутатов Сейма, против – 13, воздержались 34 депутата.

Тем не менее, законом Сейм решил отказаться от ограничений на прием граждан России и Беларуси в литовское гражданство.

"Я рада, что зарегистрированная мною и моими коллегами поправка получила одобрение. Я считаю, что она немного уравновесила тот предложенный закон", – заявила В. Чмилите-Нильсен журналистам в Сейме.

По ее словам, очень хорошо, что из закона убрали положение об ограничении приема в гражданство граждан России и Беларуси.

"Мы действительно получили очень много писем от людей, много беспокойства, в том числе, скажем так, от потомков ссыльных, которые тоже чувствуют, что оказались в такой неопределенной ситуации. Так что, я думаю, очень хорошо, что сегодня шестая часть была вычеркнута. Следовательно, не осталось никаких избыточных ограничений для тех граждан России и Беларуси, которые давно проживают в Литве и всячески проверены", — подчеркнула спикер Сейма.

"Есть, конечно, в том принятом законе и более спорные моменты, не все поправки были одобрены, но, я считаю, что это – хороший шаг вперед – национальный закон об ограничительных мерах был необходим", – также отметила она.

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