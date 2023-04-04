В литовских школах грядут перемены, начнется обновление программ

С сентября 2023 года в литовских школах будут внедрять обновленные программы. 4 апреля Национальное агентство образования (НАО) обсудило подготовку л этому процессу. Радикальных перемен не будет, но особое внимание уделяется подготовке учителей к работе с новыми программами.

Несмотря на то, что большая часть из 47 обновленных программ будет применяться с нового учебного года, некоторые применяют и сейчас. С сентября 2022 г. внедрили новые программы для дошколят и по польскому языку и литературе (в польских школах). С 1 сентября 2023 г. обновленные программы будут внедрены в 1, 3, 5, 7, 9 классах и в III классах гимназий, в остальных классах программы обновят с 2024 г.

По словам директора НАО Руты Красаускене, в последний раз программы обновлялись 10 лет назад, поэтому было решено обновить их содержание.

Программы составляли группы, в которые входили практикующие учителя и ученые. В числе важнейших новшеств – обучение, направленное на развитие компетенции, у учителей появится возможность самостоятельно выбирать треть содержания преподаваемого предмета, будет укреплено межпредметное преподавание.

Учитель вильнюсской гимназии им. Юзефа Игнация Крашевского Рената Славинскене сказала, что сначала надо ознакомиться с программой: "Документ большой, но сама программа хорошо структурирована, поэтому читать его несложно. Удобно пользоваться интерактивным содержанием, которое облегчает поиск информации".

Надо отметить, что программы обновлены, речь не идет о новых программах, поэтому радикальных перемен там нет. Чтобы помочь в использовании новых программ, для учителей проводят курсы, конференции, семинары. В этом году курсы посетят 5000 педагогов.

На следующей неделе НАО проведет регистрацию на консультации для учителей литовского и математики.

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