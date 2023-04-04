Париж от электросамокатов отказывается, а какие планы у Вильнюса?

С 1 сентября 2023 года в Париже запрещено движение на электросамокатах. Такое решение городские власти приняли после консультаций с горожанами. Последует ли Вильнюс этому примеру? На этот вопрос отвечает мэр города Валдас Бенкунскас, пишет madeinvilnius.lt.

"В Вильнюсе на самом деле не хватает регулирования платформ аренды электросамокатов, однако мы не намерены принимать крайние меры и вводить запреты. Элекросамокаты - отличное сезонное средство передвижения, помогающее избавиться от заторов, потому наша задача - найти решение проблемы, связанной с движением электросамокатов, а не убрать их с улиц Вильнюса", – сказал мэр.

Новый мэр города все же отметил, что будут учитывать замечания жителей в вопросах безопасности и порядка. Похоже, в ближайшее время в городе изменится немало требований к компаниям, арендующим электросамокаты. Будут искать и технические решения для снижения скорости движения этих транспортных средств, определят более ясный порядок парковки и ответственности за невыполнения требований. Кроме того, будут делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность участников движения, а также имущества города и арендодателей.

Компания JUDU также не планирует вводить запрет на использование электросамокатов. Эту информацию MadeinVilnius.lt подтвердила представитель компании Грета Василяускайте.

В Париже, где с 1 сентября запретят езду на электросамокатах, услуги аренды предоставляли три компании - Lime, Tier и Dott - вместе они арендовали 15 000 самокатов. Всю эту технику компании должны будут убрать из города.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!