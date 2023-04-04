На этой неделе в крупных городах Литвы пройдет необычный рейд

6 апреля, в День безопасного движения, Литовская администрация безопасности транспорта и Дорожная полиция проведут рейд, цель которого – поощрять водителей к безопасному, культурному и уважительному поведению на дорогах.

В пяти крупных городах Литвы – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе - полиция будет останавливать водителей не для того, чтобы проверять их или фиксировать нарушения, а чтобы пожелать взаимопонимания и уважения на дороге и подарить специальный чай, успокаивающий нервы.

Цель инициативы – поощрение водителей отказаться от опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в недопустимых местах и т.д., чтобы водители человечнее, терпимее, заботливее относились к другим участникам движения.

Культура вождения в Литве оценивается удовлетворительно – 6,3 баллами из 10 (по данным исследования ЗАО Spinter tyrimai от апреля 2021 г.). Из-за некультурного поведения водителей в городах формируются заторы, водители находятся в стрессе, иногда проявляется агрессия. Но самые печальные проявления такого поведения – ДТП с летальными исходами.

"Одна из самых больших проблем в Литве – нехватка культуры вождения. Водители, которые ведут себя безответственно, некультурно, опасно маневрируют, спешат, не соблюдают безопасную дистанцию и иным способом нарушают ПДД, представляют опасность на дорогах для себя и для других участников, становятся виновниками ДТП. Цель инициативы - призвать водителей к созданию позитивной и доверительной культуры, доброжелательности друг к другу, пониманию и взаимоуважению", – сказал представитель ЛАБТ Генюс Лукошюс.

По словам главы ЛДП Витаутаса Грашиса, в движении участвуют все: люди разных поколений и разного темперамента, опытные и начинающие водители, любители и профессионалы, молодые и пожилые люди.

"Чтобы такие разные люди договорились между собой, мудрым было бы делать ставку на уважительное общение. Это помогло бы избежать неприятных ситуаций, ненужного стресса и печальных последствий", – заметил Грашис.

"Не кипятись" - этот рейд, инициатива ЛАБТ, цель которой – поощрение культурного поведения водителей.

Не кипятиться - значит уважение, самоконтроль, сознательность и благожелательность в отношении других участников движения.

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