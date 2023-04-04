Советник президента: Россия использует председательство в Совбезе ООН в своих целях

По словам главного советника президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики Асты Скайсгирите, Россия попытается воспользоваться председательством в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

1 апреля Москва на месяц возглавила Совбез ООН, несмотря на призывы Украины заблокировать такой шаг России. По словам советника главы государства, сложившаяся ситуация – иронична и сложна для понимания.

"Совершенно иронично, когда в Совете Безопасности председательствует страна-агрессор. Я согласна с мнением украинцев, когда они сказали, что уму непостижимо, как такое может быть", – сказала во вторник А. Скайсгирите в интервью Žinių radijas.

"Зная Россию, понятно, что Россия использует этот месяц своего председательства для достижения своих целей в Совете Безопасности", — подчеркнула она.

Однако А. Скайсгирите отметила, что страны, председательствующие в Совете Безопасности ООН, меняются каждый месяц. Поэтому 1 мая Россию сменит другой член ООН.

"Конечно, в следующем месяце в Совете Безопасности будет председательствовать другая страна", — сказала она.

ELTA напоминает, что в минувшую субботу Россия возглавила Совет Безопасности ООН. Несмотря на то, что во время своего председательства Москва не сможет сильно повлиять на решения, но она будет отвечать за повестку дня Совета Безопасности ООН.

Киев назвал председательство Москвы "пощечиной" международному сообществу. Однако США не могли заблокировать председательство России, поскольку она является постоянным членом. Другими постоянными членами являются США, Великобритания, Франция и Китай.

Каждый из 15 членов Совета Безопасности ООН председательствует в этой организации в течение месяца на ротационной основе.

Последний раз Кремль председательствовал в Совете Безопасности ООН в феврале 2022 года – в том же месяце, когда он вторгся в Украину. Киев призвал исключить России из Совета.

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