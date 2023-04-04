На глазах у полицейских ехавшая с ребенком женщина упала с самоката, в сумочке были обнаружены наркотики

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Foto: DELFI / Jaunius Matonis

Патрульные клайпедской полиции стали очевидцами несчастного случая. Когда они подбежали, чтобы оказать помощь упавшей с самоката женщине, полицейские обнаружили наркотики.