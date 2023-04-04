Самая дорогая Пасха за последние 10 лет: за год подешевели лишь три продукта

ELTA ru.DELFI.lt

Pirkininių krepšys Foto: ELTA / Josvydas Elinskas

Средняя корзина самых дешевых продовольственных товаров в литовских супермаркетах в марте подорожала на 1,9 проц. (на 1,45 евро) и, согласно данным анализа, проведенного порталом мониторинга цен Pricer.lt, была на 23,1 проц. (на 14,74 евро) дороже, чем в феврале 2022 года.