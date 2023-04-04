В Сейме Литвы – голосование за национальные санкции гражданам России и Беларуси

Во вторник депутаты Сейма планируют принять окончательное решение о применении ограничительных мер в отношении граждан России и Беларуси.

В закрепляющем национальные санкции законопроекте "Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины" предлагается на год ужесточить порядок выдачи разрешений на постоянное или временное проживание в стране, порядок выдачи виз, ввести запрет на передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС) (за исключением случаев, когда они соответствуют установленным Литвой требованиям). Тем не менее, после обсуждений в Комитете Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) было принято решение оставить без изменений порядок выдачи вида на жительство гражданам Беларуси.

В законе также закрепляются ограничения, связанные с порядком принятия в гражданство, — в течение года будет действовать ужесточенный порядок, предусматривающий исключения для ссыльных, их потомков, а также российских граждан, у которых есть разрешение на проживание в Литве и которые могут получить литовское гражданство в порядке натурализации. Оговорка коснется и тех россиян, чьи заявления о принятии в гражданство уже приняты соответствующими органами.

Кроме того, на законодательном уровне предлагалось ужесточить право граждан России на приобретение недвижимости в Литве. Исключения коснутся только россиян, имеющих постоянный вид на жительство или приобретающих недвижимость в стране в порядке наследования.

Предусматриваются ограничения, связанные с предоставлением статуса эл. резидента, – после принятия поправок к закону будет аннулировано действие электронной идентификации и электронной подписи граждан России и Беларуси. Исключения будут действовать только в отношении лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Литве.

Также вводятся ограничительные меры на ввоз и вывоз украинских гривен из страны.

Срок действия данных ограничительных мер – один год со дня вступления закона в силу, т. е. с 3 мая 2023 г. до 2 мая 2024 г. Однако Правительство будет вправе продлить сроки, если возникнет необходимость в таком решении.

Некоторые из этих национальных санкций в Литве действуют и сейчас, но цель заключается в том, чтобы перенести их в отдельный закон и не связывать исключительно с чрезвычайным положением.

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