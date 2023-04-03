Статистика: в 27 из 28 клайпедских школ обнаружены следы наркотиков

Только в одной из 28 клайпедских школ не были обнаружены следы наркотических веществ. По словам представителя Клайпедского отделения Бюро общественного здравоохранения Расы Балютавичюте, исследование не показывает сам факт употребления наркотиков детьми, но это признак того, что наркотики находятся рядом с детьми, и это уже проблема.

По ее словам, в этом году в школах обнаруживали в основном следы кокаина.

"В январе-феврале 2023 года в Клайпеде проверяли школы на предмет распространения наркотиков. Из 40 школ в тестировании согласились участвовать лишь 28. В 27 из 28 были обнаружены следы наркотиков", – сказала Žinių radijаs Балютавичюте, заметив, что в основном речь идет о следах кокаина.

По ее словам, в 2021 году в тестировании участвовали 30 школ из 40, тогда чаще встречались следы конопли. Тогда следы наркотиков были обнаружены в 12 из 30 школ.

"Мы видим, что наркотики распространены шире, чем в 2021 году. И распространяются другие наркотики. Сейчас обнаружили более сильнодействующее вещество, чем конопля", – заметила Балютавичюте.

По ее словам, специалисты считают, что следов конопли стало меньше, потому что это вещество в жидком виде перекочевало в электронные сигареты. В этом году следы конопли обнаружили лишь в одной школе.

"Огорчает тот факт, что следы наркотиков обнаружены во всех 27 школах. Раньше мы акцентировали гимназии и профессиональные училища, а это исследование показало, что наркотики появились уже в прогимназиях, это проблема", – прибавила специалист.

Балютавичюте заметила, что исследование не показывает факт употребления наркотиков, оно свидетельствует о том, что наркотики находятся рядом с детьми - и это проблема. Она сказала, что надо больше говорить с детьми о последствия употребления наркотиков.

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