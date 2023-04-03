Рекордная прибыль банков в Литве - в прошлом году заработали почти 500 млн евро

В прошлом году в литовском банковском секторе произошли важные структурные изменения, банки справились с экономическими вызовами, поощряли экономику кредитованием жителей и предприятий, а доля так называемых безнадежных кредитов была исторически самой низкой, сообщает Центробанк Литвы (Банк Литвы – БЛ), подводя итоги в банковском секторе страны за 2022 г.

"Литовский банковский сектор обладает прочной броней, что очень важно для преодоления вызовов, которых в наши дни предостаточно — от экономических факторов российской войны в Украине до активных мер по борьбе с мошенничеством. Кроме того, банки страны все более активно работают в международном пространстве, особенно когда речь идет о платежных услугах, поэтому требования к качеству повышаются", – сказал председатель правления БЛ Гедиминас Шимкус на состоявшейся в понедельник пресс-конференции.

На сегодняшний день в банковском секторе Литвы насчитывается 19 участников: у 6 банков есть банковские лицензии, у 7 банков – специализированные банковские лицензии и еще 6 банков действуют как филиалы зарубежных банков. Платежными услугами финансового сектора Литвы пользуются более 25 млн клиентов в 30 странах. Одним из наиболее значимых событий в банковском секторе стала реорганизация компаний группы Revolut в Литве.

Банки хорошо капитализированы и обладают излишней ликвидностью

БЛ поясняет, что банки страны должным образом подготовлены к различным вызовам – они хорошо капитализированы и обладают избыточной ликвидностью (требования превышены почти в 4 раза). Положительное влияние на результат и впредь будет оказывать рост процентных доходов. Тем не менее БЛ предупреждает, что бдительность терять не следует. Среди основных рисков – несмотря на отсутствие в настоящее время каких бы то ни было признаков ухудшения качества банковских активов, из-за замедления экономики, роста обязательных расходов и повышения процентных ставок вероятен рост количества неплатежеспособных клиентов, которых на данный момент немного. Банкам также приходится бороться с мошенниками, пытающимися обмануть людей, а геополитические факторы, в том числе кибератаки, усугубляют неопределенность.

В 2022 году кредитный портфель банков населению и предприятиям составил почти 26 млрд евро. За год он увеличился на 3,5 млрд евро (на 15,5 проц.). Большую его долю (52,8 проц.) составило кредитование населения – за год оно увеличилось на 1,6 млрд евро (на 13,6 проц.) – до 13,7 млрд евро. Портфель ипотеки увеличился на 1,7 млрд евро (на 12 проц.) – до 11 млрд евро. Портфель потребительских кредитов вырос на целых 36,6 проц. – до 1,5 млрд евро, более активны были банки, специализирующиеся в этом сегменте.

Бизнес-кредитование составило 41,5 проц. всего кредитного портфеля банка. В течение 2022 года он вырос на 1,5 млрд евро (на 16,7 проц.) – до 10,8 млрд евро. Сильнее всего росло кредитование компаний, работающих в сфере операций с недвижимостью (почти на 0,5 млрд евро), энергетики, оптовой и розничной торговли (каждый более чем на 0,2 млрд евро). Кредитование малых и средних предприятий росло чуть более высокими темпами, чем кредитование крупных предприятий.

По мере роста кредитования средняя процентная ставка по банковским бизнес-кредитам в 2022 г. составила 3,5 проц. (в феврале 2023 г. – 5,4 проц.), банковская маржа – 2,96 проц. (в феврале 2023 г. – 2,72 проц.). Процентная ставка по ипотечным кредитам составила 2,8 проц. (в феврале 2023 года – 4,9 проц.), а банковская маржа составила 1,98 проц. (в феврале 2023 г. – 1,8 проц.). В течение года в обоих случаях общая стоимость кредитов росла за счет увеличения суммы переменной части (как правило, за счет 6-месячного EURIBOR), при этом банковская маржа немного снижалась.

Банковские активы за год увеличились на 14,2 млрд евро (на 33,2 проц.) – до 57,1 млрд евро. Это было вызвано консолидацией и реорганизацией компаний группы Revolut в банк. После устранения указанного фактора банковские активы за год увеличились на 4,8 млрд евро (на 11,5 проц.).

В 2022 году, по неаудированным данным, банковский сектор Литвы заработал 468 млн евро прибыли, что почти на 140 млн евро или на 42,7 проц. больше, чем в 2021 году. В прошлом году прибыльными были 14 банков и филиалов зарубежных банков, убыточными – 4. Все убыточные банки в совокупности понесли убыток в размере 10,7 млн евро.

Чистый процентный доход был на 291 млн евро (на 55,9 проц.) выше, чем в 2021 году, и составил 811 млн евро.

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