Президент: Литва является последовательным сторонником европейской и интеграции Грузии

В понедельник президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, прибывшей в Литву с официальным визитом. Главы двух стран обсудили двустороннее сотрудничество, вопросы поддержки евро-атлантической и европейской интеграции, вызовы безопасности в регионе и войну России против Украины.

Во время встречи Г. Науседа подчеркнул, что Литва полностью поддерживает независимость, территориальную целостность Грузии, ее постоянные усилия по укреплению государственности и построению демократического, процветающего государства. По словам главы страны, Литва также является последовательным сторонником европейской и евро-атлантической интеграции Грузии, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

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Президент поздравил главу Грузии с европейской перспективой, открывшейся перед ее страной в прошлом году. "Мы искренне хотим, чтобы Грузии удалось достичь своей цели – стать членом Европейского союза. Путь к членству в ЕС – это путь преобразований, требующий четких и ощутимых реформ, приносящих пользу гражданам страны и их благополучию. Мы верим, что перспектива членства в ЕС станет для вашего правительства дополнительным стимулом для консолидации усилий по проведению реформ", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Литва поддерживает стремление Грузии к укреплению сотрудничества с НАТО и твердо поддерживает право страны на выбор альянсов. По словам Гитанаса Науседы, внешние силы не имеют права вмешиваться в решения других государств.

Президенты Литвы и Грузии также обсудили развязанную Россией войну против Украины, ее колоссальные последствия для европейской и региональной безопасности.

"Россия продолжает демонстрировать свою готовность затягивать эту смертоносную войну, стремление дестабилизировать ситуацию в других регионах, в том числе на Южном Кавказе. Политическая, военная, финансовая и гуманитарная поддержка Украины – жизненно важна. Немаловажно и применение экономических санкций против агрессора. Меры экономического давления снижают возможности агрессора продолжать империалистические войны", - отметил глава государства.

На встрече также обсуждались вызовы безопасности, стоящие перед Грузией, гибридные угрозы и дезинформация. Глава государства отметил, что сильная демократия строится путем повышения устойчивости общества, укрепления потенциала институтов страны, а также соблюдения принципов верховенства права и политического плюрализма.

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