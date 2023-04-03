Суд удовлетворил жалобу Штраупайте: обязал ГИК организовать новый второй тур выборов мэра в Висагинасе

Высший административный суд Литвы (ВАСЛ) в понедельник удовлетворил жалобу бывшего кандидата от партии "Свобода и справедливость" в мэры Висагинаса Дали Штраупайте, в которой она просила отменить решение Главной избирательной комиссии (ГИК) об утверждении результатов выборов мэра в Висагинасе. Суд обязал ГИК организовать новый второй тур выборов в Висагинасе.

24 марта, утверждая результаты муниципальных выборов, ГИК отклонила жалобу кандидата от партии "Свобода и справедливость" и отказала в повторном проведении второго тура выборов мэра в Висагинасе.

Это решение ГИК Д. Штраупайте обжаловала в ВАСЛ. По словам политика, после того как 9 марта ГИК сняла ее кандидатуру с выборов, она четыре дня не могла агитировать, в результате чего ее конституционное право быть избранной в самоуправление было нарушено. По словам Д. Штраупайте, решения ГИК могли повлиять на результаты выборов мэра.

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ВАСЛ постановил, что право Д. Штраупайте на участие в политической кампании на значительный период времени, т.е. с вечера 9 марта до вечера 13 марта, было ограничено. В постановлении ВАСЛ подчеркнул, что сомнительные обстоятельства избирательного процесса, возникшие при повторном голосовании, а также факт явной правовой неопределенности при повторном голосовании, ограниченное право заявителя на участие в предвыборной политической кампании и проведение предвыборной агитации, которая существенно повлияла на возможность заявителя реализовать свое пассивное избирательное право, сложившаяся исключительная правовая ситуация опровергают честность выборов и полноценную реализацию активного избирательного права на выборах мэра Висагинского самоуправления, прозрачность выборов и их законность.

По мнению ВАСЛ, необеспечение равного избирательного права кандидатов в рассматриваемом деле создало основания для обоснованного сомнения в легитимности и законности результатов выборов мэров Висагинского самоуправления.

В ходе второго тура выборов мэра в Висагинасе Д. Штраупайте заняла второе место, уступив кандидату от Союза крестьян и зеленых Литвы Эрландасу Галагузу.

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