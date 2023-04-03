МИД: в Индексе мягкой силы – скачок Литвы

По данным новейшего исследования Глобального индекса мягкой силы (англ. Global Soft Power Index), целенаправленная литовская дипломатия добилась прекрасных результатов в укреплении международного партнерства. За год в общей таблице исследования Литва поднялась на 27 позиций: в этом году она заняла 60-е место, в прошлом году – 87-е место, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел (МИД).

Один из самых больших скачков был достигнут в категории международных отношений. Он состоит из трех показателей: влияние в дипломатических кругах, помощь другим странам, хорошие отношения с другими странами. В этой категории Литва поднялась на 37-е место, хотя в 2022 году занимала лишь 87-е место.

Отмечены также усилия Литвы по сбору помощи для Украины и ее народа, поддержка демократии в мире. Еще один большой шаг был сделан в категории людей и ценностей – Литва поднялась со 106 на 54 место. Показатели этой категории свидетельствуют о щедрости, дружелюбии, надежности, толерантности и вовлеченности людей.

Исследование "Глобальный индекс мягкой силы" отражает мнение более 110 тыс. респондентов из 100 стран, оценивается осведомленность о стране, репутация, влияние и результаты страны по восьми ключевым показателям мягкой силы: бизнес и торговля, управление, международные отношения, культура и наследие, СМИ и коммуникация, образование и наука, люди и ценности, устойчивое будущее.

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