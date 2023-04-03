Полиция предупреждает: ждут рейды, нарушители не скроются

Литовская дорожная полиция информирует, какие рейды ждут водителей в апреле. Еще больше внимания будут уделять толерантности в отношении к другим участникам движения. 6 апреля отметят День безопасного движения.

В апреле ждут следующие рейды:

3–6 апреля: будут выявлять случаи опасного движения и маневрирования, обгона в запрещенных местах, контроль за пересечением перекрестков. Кроме того, будут следить, не занимаются ли водители за рулем посторонней деятельностью.

9–11 и 15–17 апреля: проверка водителей на трезвость (это коснется и автомобилистов и велосипедистов и водителей самокатов).

17–23 апреля: контроль скорости на дорогах (Operation Speed).

24–26 апреля: полиция будет проверять, пропускают ли водители пешеходов на нерегулируемых перекрестках.

27–30 апреля: полиция будет проверять водителей велосипедов, электросамокатов и автомобилей (выполняют ли они требования VIII раздела ПДД).

Полиция отмечает, что региональные ГПК на своих территориях могут проводить и дополнительные рейды.

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