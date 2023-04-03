Дополнительные исключения в национальных санкциях: для белорусов – еще меньше ограничений

В понедельник Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) единогласно утвердил дополнительные исключения в ограничительных мерах по отношению к гражданам России и Беларуси. Для российских граждан, которые уже подали заявления о принятии в гражданство Литвы, предусматриваются исключения. Также было принято решение не применять ограничений по отношению к белорусам и выдавать им разрешения на временное проживание в Литве в штатном режиме.

Член социал-демократической фракции Сейма Довиле Шакалене призвала коллег по комитету предусмотреть ряд исключений, когда заявления и решения о принятии российских граждан в литовское гражданство не будут останавливаться. Политик предложила не применять ограничения в случае, если человек имеет право на получение гражданства путем натурализации. Также не ограничивать право на восстановление гражданства для ссыльных и их потомков. Кроме того, принято решение оставить исключение для тех граждан России, чьи заявления о принятии в гражданство уже приняты соответствующими органами.

"Выбрать, когда лицо проживает в Литве и уже подало заявление в соответствии со статьей 10 Закона о гражданстве, – все же предоставить возможность завершить этот процесс", — пояснила социал-демократ суть своего предложения на состоявшейся в понедельник встрече.

"Мы также получили очень конкретные запросы от молодых людей, которые выучили наш язык благодаря своим бабушкам и дедушкам или другим членам семьи, окончивших здесь школу, поэтому мы хотим еще раз подчеркнуть это (...). Мы действительно хотим обеспечить национальную безопасность, однако не хотим создавать лишние трудности для тех лиц, которые последовательно демонстрируют свою лояльность Литве, постоянно противостоят российской войне против Украины", – отметила она.

Упомянутое предложение политика в комитете было воспринято положительно – и одобрено единодушно.

Между тем "крестьянин" Йонас Ярутис уточнил свое предложение и призвал предусмотреть ограничения на выдачу разрешений на временное проживание исключительно для российских граждан. Ранее политик предлагал закрепить упомянутую санкцию и по отношению к белорусам, однако с отсрочкой даты вступления ограничений в силу.

"Для белорусов не остается никаких ограничений", — заключил Й. Ярутис.

Руководитель Санкционной группы МИДа Рената Ясилените утверждала, что министерство поддерживает предложение "крестьянина", и заявила, что исключения важны для общественных деятелей и оппозиционеров, бежавших от Александра Лукашенко в Литву.

"Действительно было согласовано (положение – ELTA), и мы могли бы одобрить эту поправку, потому что это важно, прежде всего, для членов политических, гражданских и общественных организаций, которые нашли убежище в Литве. Мы считаем, что с этой поправкой все окей", — сказала специалист.

ELTA напоминает, что во вторник Сейм должен принять решение о введении национальных санкций. В законопроекте об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины предлагается на год ужесточить порядок выдачи разрешений на постоянное или временное проживание, порядок выдачи виз, ввести запрет на передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС) (за исключением случаев, когда они соответствуют установленным Литвой требованиям).

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