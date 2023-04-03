Депутат не уступает: обвиняет премьера в моббинге и преследовании

3 апреля депутат Смешанной группы депутатов литовского парламента Агне Ширинскене обратилась к парламентским стражам по этике и объяснила, почему назвала комика Олега Шураева советником премьер-министра. Политик просит парламентских стражей этики отозвать расследование и утверждает, что жалоба премьера Ингриды Шимоните - это моббинг и преследование "с помощью административных ресурсов".

Напомним, что Ширинскене назвала Шураева советником Шимоните после того, как комик побывал в парламенте. После его скандального поведения в парламенте, Шураеву было запрещено приходить в парламент.

Шимоните подчеркнула, что Шураева в числе ее советников нет и попросила стражей этики расследовать заявления Ширинскене в фейсбуке.

"Поскольку принципы депутатской этики не позволяют депутату лгать и клеветать на людей, даже если речь идет о Ширинскене, прошу Комиссию по этике и процедурам расследовать этот инцидент и обязать госпожу Ширинскене принести моим советникам публичные извинения", – указала Шимоните в обращении.

15 марта было начато расследование.

3 апреля Ширинскене письменно ответила Комиссии по этике и процедурам. В своем ответе она указала значение слова "советник" и подчеркнула, что использовала его как юмор.

Депутат считает, что Шимоните использует в отношении нее моббинг, ведь жалобу подала только на нее, в то время как и другие депутаты называют Шураева "советником премьера".

"Поэтому то, что уважаемая премьер пожаловалась стражам этики только на меня, я считаю моббингом, это моббинг активного члена оппозиции и критика правительства с помощью административных ресурсов. Возможно, уважаемый премьер таким образом пытается не только ограничить мое право как представителя оппозиции на выражение мнения, включая использование юмористических выражений, но и нарушает 33 ст. Конституции ЛР, в которой сказано, что "гражданам дано право на критику госучреждений и работы чиновников <....>; Запрещается преследование за критику". Поэтому прошу прекратить расследование начатое в отношении меня", - писала Ширинскене.

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