Саммит НАТО в Вильнюсе доставит немало хлопот: будет закрыт Старый город

Около 5000 гостей из разных делегаций приедут 11-12 июля на саммит НАТО в Вильнюс. Ситуация будет непростой, говорят представители гостиниц, кроме того, возможно ограничение полетов в Вильнюсском аэропорту. МИД Литвы подробно эту тему не освещает и говорит, что вся информация, связанная с саммитом, закрытая.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что до сих пор в вопросе приезжающих гостей ничего неясно.

"С нами никто никакой информацией не делится. Это конфиденциально. Я не знаю, кто и в какой гостинице будет жить. Так делают из соображений безопасности. Мы знает только, что будет закрыт Старый город, работники на работу будут ходить пешком, мы просили, чтобы хотя бы для поставщиков сделали "окно", чтобы они могли привезти продукты, ведь людей будет много, запастись впрок рестораны продуктами не смогут", – заметила она.

По ее мнению, несмотря на обилие гостей, не все гостиницы в Вильнюсе будут заняты.

"Думаю, 4 и 5-зведочные. Ведь не все отвечают стандартам. Одни будут заняты, другие нет. Одним будет хорошо, а жизнь других – парализована", – сказала она, заметив, что не знают, будут ли размещать гостей в 3-звездочных гостиницах.

"Но будет много обслуживающего персонала, журналисты, поэтому, может, будут заняты гостиницы разного формата, но 2-звездочным будет хуже. Я слышала, что могут быть и проблемы с группами туристов, которые должны приехать в это время, ведь неясно, где будут садиться самолеты, в Вильнюсе или только в Каунасе. Будут неудобства, ведь группы, если полетят, то, может, прилетят в Каунас. Пока неясно", – сказала Шишкаускене.

"Жизнь будет непростой, но пока нам известно немногое", – прибавила она.

Редакция связалась с гендиректором гостиницы Centrum Hotels Артурасом Вайнора. Он сказал, что на эти даты свободные номера есть.

"Резервация заполняется, но где будут жить делегации, пока неясно. Места на 11-12 июля еще есть. Когда проводят такие мероприятия, обычно до последних дней ничего не сообщают", – заметил он.

Представители Министерства транспорта и коммуникаций сказали, что пока нет решения относительно работы аэропорта 11-12 июля.

"Вопрос ограничения полетов на время саммита НАТО сейчас согласовывается с ответственными ведомствами, армией и НАТО. Информацию уточнят, когда ответят на основные и технические вопросы безопасности и примут решение", – указали представители министерства.

Представители МИД сказали, что переговоры ведутся как с вильнюсскими гостиницами, так и с гостиницами за пределами столицы.

Редакция обратилась в несколько компаний, предоставляющих услуги аренды автомобилей, однако некоторые сказали, что не будут комментировать ситуацию.

Представители ЗАО Autobanga заверили, что пока особого интереса к этой услуге нет. "На сегодняшний день нет особого или какого-то усиленного интереса к сфере аренды автомобилей", – сказал представитель компании Евгений Писаренко.

Представитель каршеринговой компании CityBee Юстина Матуляускене сказала, что их машины заранее не бронируют, но, вероятно, спрос возрастет.

"Опыт показывает, что во время разных мероприятий, особенно летом, потребность в использовании машин CityBee растет. С учетом этого мы увеличиваем число машин в городах, поэтому нехватки не будет", – заметила она.

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