Коронавирус в Литве: 33 новых случая, скончались два человека

За прошлые сутки в Литве выявлены 33 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 4 человека, скончались два человека в возрасте 70–79 и 80–89 лет, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9639 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 314 594. В данное время болеют 5303 человека, в больницах заняты 83 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 7 человек. За последние сутки в стационар переведены 3 пациента.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 131,6.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 234.

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