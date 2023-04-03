Дорожные службы: дороги страны сухие, но днем движение усложнится из-за порывистого северного ветра

В стране дороги государственного значения сухие, без осадков, сообщила в понедельник утром Дирекция автомобильных дорог Литвы.

Несмотря на наконец-то утешающее состояние дорог в страны, дорожное движение днем ​​может усложниться из-за порывистого ветра, отмечают дорожные службы и советуют водителям сохранять бдительность на дороге.

По данным Гидрометслужбы, днем ​​в восточных районах местами пройдут кратковременные небольшие осадки. Ветер северный, северо-восточный, 8-13 м/с, местами порывистый до 15-17 м/с. Максимальная температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла.

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