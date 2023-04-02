В Вильнюсе и всей Литве - Вербное воскресенье

Последнее воскресенье перед Пасхой – Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье и Пасху отмечают не только христианский мир

Гайле Ванагене, представитель Вильнюсского центра национальной культуры, говорит, что Пасха – это большой и важный праздник, к которому готовятся заранее, и есть немало обрядов самого праздника и его ожидания. Ожидание начинается в Вербное воскресенье, а праздник воскрешения Иисуса Христа – не просто христианский праздник.

"Это праздник весны, прежде всего, это пробуждение природы, возвращение солнца, весной все оживает. Мы также можем сравнивать с другими культурами — миф об умирающем и воскресающем боге есть не только в нашей культуре, он есть и в индийской традиции, и в мифологии Египта и Греции, то же самое есть и в христианстве", — говорит Г. Ванагене.

Собеседница рассказывает, что в прошлом семьи посещали могилы на Пасху, приносили ромашки, угощали, с собой приводили и детей. Христианство в какой-то мере изменило традиции, но некоторые старые традиции остались.

"Если говорить о старой традиции, то следует говорить о весенних праздниках. Верба тоже была неразлучна с весенними праздниками. Она в первую очередь связана с силами жизни, был очень распространен можжевельник, больше всего - в Жемайтии и Аукштайтии. Можжевельник был выбран как вечнозеленое растение", - говорит она.

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