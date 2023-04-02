Как сообщает полиция Вильнюсского уезда, дорожно-транспортное происшествие произошло 1 апреля около 13.10.
В Вильнюсе на ул. Озо автомобиль Honda Jazz сбил ребенка (2014 г.р.), который перебегал проезжую часть. Ребенок выбежал на улицу в неположенном месте.
Мальчик был госпитализирован из-за полученных травм. Водитель автомобиля (1960 г.р.) был трезв.
По факту ДТП начато досудебное расследование.
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