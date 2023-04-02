Из-за пенсий - удар по правящим: такие предложения никому не нравятся

Предложения Минсоцзащиты и труда о том, как следует скорректировать порядок накопления пенсий второго уровня, подвергаются критике со стороны оппозиции Сейма, профсоюзов и самих пенсионных фондов. Вероятно, предложения с трудом пройдут через Сейм.

Опрошенный каналом LNK Павел из Вильнюса сказал, что думает о том, когда придет весна, а не о дальнейшем будущем - выходе на пенсию.

"Да куда там, всего 40 [лет], какая там пенсия? Ее еще дождаться нужно", — сказал он и заверил, что дополнительных денег на пенсию не копит.

"Сейчас такое время, что сам думаешь, как прожить, а какие-то накопления — не думаю, что получится", — сказал житель.

Йоланта, еще одна опрошенная жительница, сказала, что давно перестала копить на пенсию, а теперь откладывает на старость только в "Содре".

"Я посчитала, и мне почему-то показалось, что как-то не очень. Моих сыновей заставляют: один копит сам, другой не хочет, я бы сказала, что если не хочет, то не хочет", - сказала Йоланта.

От накопления можно было бы отказаться в течение трех месяцев

В ответ на недовольство населения накоплением пенсий II ступени Минсоцзащиты и труда представило, как оно хотело бы изменить действующий порядок: отказавшиеся от участия в накоплении в первый раз получат повторную приглашение копить только один раз.

"Это значит, мы пригласили их один раз, если человек отказался, то через три-пять лет повторяем и напоминаем ему второй раз. Тех, кто перестал копить до 2018 года и кого уже пригласили в прошлом году, мы больше не будем приглашать", — пояснил вице-министр социальной защиты и труда Мартинас Шюркус.

В настоящее время житель повторно включается в накопление II ступени каждые три года, пока ему не исполнится 40 лет.

Также предлагается дополнительный спасательный круг тем, кто не заметит электронное предупреждение Содры о включении.

"В течение трех месяцев, когда человек видит, что он получает пониженную заработную плату, он может, начав платить взносы, подать заявление об отказе от накопления и возврате взносов", — прокомментировал М. Шюркус.

Со своей стороны, представитель оппозиции, демократ Сейма Лайма Нагене подчеркнула, что, по данным на 10 марта, только 30% читали письма "Содры" о включении в систему накопления.

Также предполагается, что те, кто накопил до 10 тыс. евро, могли сами решить, как вывести деньги – получать периодические выплаты каждый месяц или всю сумму сразу. Это также относилось бы и к тем, кто получает периодические выплаты, если они желают, вся оставшаяся накопленная сумма будет выплачена.

"Большинство, вероятно, заберет всю сумму, и потенциально возможно, что со временем их число будет увеличиваться, хотя с финансовыми рынками, со сбережениями, с накоплением всегда есть определенная лотерея", — сказал экономист Теодорас Медайскис.

Ругинене: изменения косметические

Предложения министерства, похоже, не понравились ни профсоюзам, ни пенсионным фондам.

Председатель Конфедерации профсоюзов Инга Ругинене заверила, что предлагаемые изменения носят косметический характер, чтобы успокоить общественность.

А глава Ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов Литвы Тадас Гудайтис заявил, что предлагаемые изменения откроют людям больше возможностей для выбора.

"Это отрицательное решение для будущей более высокой пенсии", - сказал он.

Член оппозиции Л. Нагене также раскритиковала предложения.

"Это абсолютно краткосрочное решение", — сказала она.

Ранее оппозиция заявляла, что обратилась в Конституционный суд с вопросом, не противоречит ли Конституции невозможность выхода из II ступени. Именно из-за этого обращения среди предложений министерства нет ни варианта выхода из накопления, ни его приостановки на срок более двенадцати месяцев.

"Когда мы получим это решение и выяснится, что действующая система противоречит Конституции, тогда, конечно, нам придется снова придумывать изменения", - заверил заместитель министра М. Шюркус.

Со своей стороны И. Ругинене поставила вопрос о том, справедлива ли накопительная система, даже если она не противоречит Конституции.

"Почему человека автоматически загоняют в систему, в которой он не хочет находиться?" — спросила она.

Л. Нагене сказала, что можем получить заключение Конституционного суда через полгода-год, что, по ее словам, является большим сроком, и жители останутся недовольны, если политики ничего не предпримут.

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