Ночной пожар в Вильнюсе - загорелся бар Narauti

В полночь вильнюсские пожарные бросились тушить пожар в баре на проспекте Конституциес.

Пожарным сообщили, что в баре Narauti загорелась фритюрница. Людям удалось уйти, никто не пострадал.

По словам очевидцев, во фритюрнице горело масло, и огонь начал распространяться. Бар был полон дыма.

По словам начальника пожарно-спасательных работ Витаутаса Ненартавичюса, на тушение пожара были брошены минимальные силы - две автоцистерны и автомобиль с лестницей.

Примерно через час пожар был потушен.

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