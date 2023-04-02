Не хватает поваров и официантов: все хотят быть шефами, а не мыть посуду или чистить картошку

Для ресторана решение было рискованным, ведь ошибок в приготовлении еды быть не может, а для детей обслуживать клиентов в большом городе и готовить вместе с профессионалами – это вызов. Из-за нехватки поваров и барменов в стране рестораны вынуждены заниматься популяризацией профессий, так как ряд рабочих мест в настоящее время заняты беженцами от войны, сообщают Новости LNK.

Будущий бармен Лауринас, когда его просят показать свои трясущиеся руки, показывает их и не стесняется.

"Я немного нервничаю", — признается он.

Студент Купишской школы технологий и бизнеса вместе с десятью другими будущими официантами-барменами, четырьмя поварами и тремя учителями приехал из района в так называемый большой город на школьном автобусе на практику.

"В Купишкисе - обслуживавать только в школе, в нормальном ресторане еще не работал", — говорит студент официант-бармен.

Профессиональные учителя тоже нервничали.

"Это первый раз, когда мы куда-то едем. В любом случае студенты ходят в центры профессионального обучения, чтобы проверить себя, но практически в ресторанах они впервые", — говорит преподаватель Индра Бальчунене-Гинтауте.

В ресторане сегодня не только обед и ужин, но и мероприятие для пожилых людей. Людей много, ответственность для молодежи возросла.

"Есть большие риски, всякое может случиться. Мы уже второй раз организуем подобное мероприятие, которое доверяем студентам. Мы считаем это серьезной задачей, потому что факторов много – безопасность продуктов питания, а не только обслуживание", – отмечает менеджер ресторана Vasaris Мигле Груздене.

Они уверены, что посетитель ресторана не должен подозревать, что работает непрофессионал.

"Сначала мы должны защитить клиента, затем еду, напитки и, конечно же, самих себя", — говорит учитель.

Будущие повара осваивают профессию три года, бармены-официанты на полгода меньше. Некоторые уже ищут работу, привлекают хорошие литовские рестораны.

"Жаркое, стейки, рыба, картофель, все, что рядом с духовкой или за ней, овощи, салаты — я просто обожаю еду", — улыбается Эрикас, начинающий повар.

По вечерам мечтает готовить цеппелины в Ирландии, где работает ее сестра.

"Ей очень нравятся другие страны, другой язык, больше английский, чем литовский", — признается девушка.

По словам управляющего рестораном, сегодня в Литве ощущается большая нехватка специалистов в области гастрономии.

И из-за той же эмиграции, где зарплаты выше, и из-за того, что эти профессии до сих пор не очень привлекательны. Каждый хочет быть шефом, а не начинать с чистки картошки или мытья посуды.

"Кадров не хватает, сейчас их заполнили украинцы, но когда-то они уйдут, поэтому мы понимаем, что нам надо растить подрастающее поколение", — отмечает менеджер ресторана.

В той же бизнес-школе Купишкиса специальность бармена-официанта на несколько лет вычеркнули из программ обучения, потому что учиться было некому.

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