Весна в Литву не торопится: снова возвращается зимняя погода, будет скользко

В субботу вечером небо в Литве было облачным, поэтому температура падала медленно. Днем эти облака будут скрывать солнце и это не даст воздуху прогреться. Максимальных значений температура достигнет в полдень. Термометры во многих местах будут показывать 5-9 градусов, а в некоторых северных районах только 4 градуса. Повышению температуры также будет препятствовать слегка усилившийся северо-восточный, северный ветер, который приблизит волну похолоданий. Осадки, преимущественно дождевые, ожидаются на юго-востоке страны. Вечером местами на севере Литвы могут появиться признаки моросящего дождя.

В воскресенье будет еще прохладнее и ветрено. Ночью во многих местах на юго-востоке страны ожидаются кратковременные осадки - дождь, переходящий в морось, снег. Местами возможен гололед.

Температура будет колебаться от 3 мороза до 2 градусов тепла. Подует неприятный северный ветер. Днем осадков будет очень мало. Небольшая морось или снег ожидаются только в некоторых районах Вильнюсского уезда. Порывы северного ветра местами достигнут 15-17 м/с. Погода будет теплеть очень медленно и неохотно. Днем будет всего 0-5 градусов тепла.

В понедельник будет немного холоднее, снег будет появляться все чаще.

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