Глава МИД Литвы: на Вильнюсском саммите мы должны способы более глубокого политического внедрения Украины в структуры НАТО

С четверга по пятницу министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис принимал участие во встрече министров иностранных дел платформы "Бухарестской девятки" (Б9) в Лодзи (Польша). На встрече обсуждались подготовка к встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет с 4 по 5 апреля, ситуация с безопасностью на восточном фланге НАТО и дальнейшая поддержка Украины, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел (МИД).

Сообщается, что министры, в ходе обсуждения последствий российской войны против Украины для евроатлантической безопасности, в очередной раз подчеркнули важность сохранения единства касательно дальнейшей помощи Украине.

"На сегодняшний день самая безотлагательная задача — помочь Украине подготовиться к весеннему наступлению, однако нам нельзя останавливаться на достигнутом. На Вильнюсском саммите мы должны найти формулы для более глубокого политического внедрения Украины в структуры и процессы НАТО", — сказал министр Г. Ландсбергис.

Министр также подчеркнул необходимость в безотлагательном повышении обороноспособности Альянса.

"Все свидетельствует о том, что Россия готовится к долгосрочной конфронтации со странами Запада. В ходе подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО наша цель – ускорить стратегическую адаптацию Альянса, обеспечить полную готовность противостоять любой угрозе, исходящей от России. Наш важнейший приоритет — укрепление коллективной обороны НАТО", — сказал министр иностранных дел.

По словам министерства, "Бухарестская девятка" представляет собой учрежденную в 2015 году площадку для политического сотрудничества девяти стран — Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, — направленную на укрепление евроатлантической безопасности.

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