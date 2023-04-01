Аналитики фиксируют давно невиданные и неожиданные перемены: все больше эмигрировавших литовцев собирают чемоданы домой

Координатор миграционного информационного центра Индре Янкаускайте-Чинче сообщила Новостям LNK, что большинство граждан Литвы по-прежнему проживает в Великобритании, Ирландии, Норвегии и Германии.

По ее словам, долгосрочные тенденции начали меняться некоторое время назад.

"Три года подряд наблюдается долгожданная перемена - когда в страну вернулось больше литовцев, чем уехало. Скажем, в прошлом году уехало более 14 тысяч граждан Литвы, а вернулось немногим более 1600. Это очень интересная новость", - сказала И. Янкаускайте-Чинче.

Координатор Миграционного информационного центра заверила, что в Литву приезжает в два раза больше граждан из Ирландии и Великобритании.

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"Для этого есть две причины. С одной стороны, то, что произошло в Соединенном Королевстве и Ирландии, совершенно не похоже на то, что происходит в Литве.

Что касается Соединенного Королевства, неделю назад мы посетили Дублин и Англию. И мы наблюдаем такие разные изменения. Брксит произошел в Соединенном Королевстве, поэтому теперь литовцам гораздо сложнее получить рабочую визу, для этого нужно знать английский язык на уровне B1, а также сложнее финансирование для студентов.

Говоря об Ирландии, мы слышим от проживающих там литовцев, что уровень жизни значительно вырос. Если литовцы думают, что мы одни пострадали от COVID-19, последствий войны в Украине и инфляции, то это неправда. Весь мир переживает это. В частности, в Ирландии цены на жилье выросли чрезвычайно сильно. Это приводит к затратам, которые не так велики и отличаются от Литвы", - сказала координатор Миграционного информационного центра И. Янкаускайте-Чинче Новостям LNK.

По ее словам, люди подсчитывают свою зарплату, жизнь за границей, сколько они там тратят. А еще есть важный нравственный аспект, который также фиксируется исследованиями.

"Литовцы хотят жить ближе к своим корням, семье, родственникам", - сказала И. Янкаускайте-Чинче.

Сюрпризы преподнесла и статистика возвратившихся в Литву лиц – в прошлом году в Литву вернулось в два раза больше мужчин, чем женщин.

"Мы видим тенденцию возвращающихся в возрасте от 25 до 30 лет, что составляет самую большую группу таких людей. Когда люди обращаются в "Renkuosi Lietuva" из-за того, что мы предоставляем бесплатные консультации, они спрашивают, что делать с детьми, раз с ними возвращаются, или с супругами-иностранцами.

Мы думаем, что это может быть связано с тем, что когда они должны вернуться, они думают о том, реинтегрируются ли дети в Литву, насколько успешно. И это в основном школьный возраст. (…)

Распространенный страх — как быстро я найду работу. Поэтому мы всегда советуем заранее изучить рынок труда, особенно если это высококвалифицированная работа и предлагает ли вообще Литва такие вакансии, в каких городах и все остальное", - сказала она.

Координатор Миграционного информационного центра И. Янкаускайте-Чинче рассказала, что у возвращающихся в Литву также возникают вопросы о пенсии и трудовом стаже, накопленном в другой стране.

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