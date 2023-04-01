Призывы экономить не помогают: почти половина литовцев ничего не отложила на старость

Двое из пяти жителей Литвы не знают, как они будут жить после выхода на пенсию, потому что у них совсем нет сбережений. Эксперты говорят, что главная причина этого — низкая заработная плата. Однако не хватает и навыков экономии, которые следует закладывать еще в детстве, сообщают Новости LNK.

Исследование, проведенное Swedbank, показывает, что денег, откладываемых на старость, слишком мало. Более 40 процентов литовцев не уверены, что будут жить хорошо после выхода на пенсию, потому что у них вообще нет сбережений.

Экономист Александр Изгородин говорит, что причина этого предельно ясна — низкая заработная плата.

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"Ответ очень простой и структурный — это низкая заработная плата. Литве еще предстоит догнать западные, особенно скандинавские страны по уровню заработной платы", — говорит А. Изгородин.

Однако неумение экономить вызвано не только низкой заработной платой, но и непониманием литовцами того, как распоряжаться заработанными деньгами.

"У литовцев нет привычки экономить. Об этом действительно нужно говорить в школе, но молодежь там об этом не слышит, поэтому, когда они начинают работать, тратят все деньги, которые у них есть", — говорит экономист Марюс Дубниковас.

Исследование Swedbank также показывает, что мужчины экономят лучше. 35 процентов из них не имеют сбережений, тогда как таких женщин значительно больше - 47 процентов. Причиной этого является более высокая заработная плата мужчин.

Представитель "Содры" Кристина Зитиките говорит, что по данным на февраль средний доход мужчин, отработавших целый месяц, составил 1990 евро до вычета налогов, а женщин — 1750 евро. Это означает, что мужчины в Литве в среднем зарабатывают "на руки" на 130 евро больше.

"К сожалению, и в Литве, и в Европе у нас есть проблема, что женщины зря зарабатывают меньше. Рациональных причин для этого нет", — говорит экономист А. Изгородин.

Более низкий доход в течение жизни приводит к более низкой пенсии для женщин в старости.

"Мужская пенсия по старости при необходимом стаже составляет около 640 евро, а женская — около 540 евро", — подсчитывает представитель "Содры".

Экономисты уверяют, что для того, чтобы хорошо жить в старости, одной только пенсии, получаемой от "Содры", будет недостаточно, но лишь 5% жителей Литвы считают, что накопили достаточную финансовую подушку на старость.

"Теория говорит очень просто — неважно, сколько ты зарабатываешь, отложи 10%, и сбережения будут", — отмечает М. Дубниковас.

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