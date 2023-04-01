Науседа остается любимым политиком страны: положительно жители оценивают также Блинкявичюте и Анушаускаса

Президент Гитанас Науседа остается самым популярным политиком в стране. Жители Литвы положительно оценивают также лидера социал-демократов Вилию Блинкявичюте и министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

Согласно опросу "Vilmorus", проведенному по заказу "Lietuvos rytas" в середине марта, 63,9 процента опрошенных положительно относятся к президенту. Неблагоприятно оценили главу страны 16,8 процента участников опроса.

В. Блинкявичюте положительно оценивают 49%, а А. Анушаускаса - 46,7% опрошенных. Неблагоприятно оценили этих политиков 23,2% и 23,8% респондентов соответственно.

Помимо трех из них, только два общественных деятеля по-прежнему оцениваются скорее положительно, чем отрицательно - лидер Партии труда Андрюс Мазуронис (разница во мнения 3,1 процента) и член партии "Свобода и справедливость" Артурас Паулаускас ( разница во мнениях 0,3 процента).

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Премьер-министр Ингрида Шимоните получила в опросе положительную оценку 26,8% его участников, отрицательно ее оценивают 55,6 процента. В марте председателя Союза Отечества — христианских демократов Литвы, министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса положительно оценили 16,8 процента респондентов, отрицательно — 65 процентов.

Наименее положительные оценки получили Вальдемарас Томашевскис (6,6%), министр юстиции Эвелина Добровольска, а также министр экономики и инноваций и председатель Партии свободы Аушрине Армонайте (по 10,3%).

Наиболее неблагоприятно оценили А. Армонайте (66,1 процента отрицательных), Г. Ландсбергиса (65 процентов), члена Сейма Пятраса Гражулиса (62 процента) и В. Томашевскиса (61,2 процента).

Спикера Сейма Викторию Чмилите-Нильсен положительно оценили 32,9 процента опрошенных, 43,5 процента оценок были отрицательными.

Лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис получил 33,8% положительных оценов. Отрицательно его оценивают 40,1 процента.

Центр изучения общественного мнения и рынка "Vilmorus" провел опрос населения по заказу "Lietuvos rytas". Опрос проводился 18-25 марта, было опрошено 1000 взрослых жителей Литвы.

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