В Литве вступают в силу сезонные изменения правил дорожного движения

Дирекция автомобильных дорог Литвы напоминает, что с 1 апреля на дорогах страны начинается сезон летних шин, увеличивается максимально разрешенная скорость на автомагистралях и скоростных дорогах.

С 10 апреля до 31 октября запрещается эксплуатировать автомобили с шипованной резиной. Водители, которые передвигаются на зимней шипованной резине, должны до 10 апреля сменить ее на летнюю. Летние шины рекомендуются в теплое время года.

Перед вводом этих шин в эксплуатацию необходимо проверить глубину их протектора – минимальный предел глубины протектора для летних шин составляет 1,6 мм, но желательно выбирать шины с протектором 3-4 мм. При движении с изношенными шинами при мокром дорожном покрытии или в дождь автомобиль быстрее начинает скользить и становится труднее им управлять, поэтому правильный уровень протектора обеспечит безопасную поездку.

Также с 1 апреля увеличивается ограничение максимальной скорости на автомагистралях и скоростных дорогах. Легковым автомобилям, грузовым автомобилям с максимально допустимой массой не более 3,5 т, мотоциклам и разрешается движение по автомагистралям со скоростью не более 130 км/ч, по шоссе - не выше 120 км/ч. Такая же скорость сохраняется на дорогах с асфальтовым покрытием — на них ограничение максимальной скорости составляет 90 км/ч, на остальных дорогах ограничение максимальной скорости сохраняется на 70 км/ч, отмечается в сообщении.

Хотя ограничение максимальной скорости на автомагистралях и скоростных дорогах увеличивается, это напоминание о том, что всегда важно выбирать безопасную скорость, которая ниже максимального ограничения скорости. При выборе скорости движения водитель должен учитывать условия движения, особенности рельефа местности, состояние дороги и автомобиля, метеорологические условия, а также интенсивность движения.

Начинающие водители (со стажем вождения до 2 лет) могут двигаться со скоростью 100 км/ч по автомагистралям, 90 км/ч по скоростным дорогам и 80 км/ч по асфальту или бетонным дорогам, говорится в сообщении.

Обращается внимание на то, что весной на дорогах государственного значения увеличивается объем ремонтно-эксплуатационных работ, поэтому водителям важно быть внимательными на дороге, обращать внимание на ограничения движения в связи с проводимыми дорожными работами. Более подробная информация об условиях движения, работах и ​​ограничениях движения на дорогах национального значения доступна на сайте Дирекции автодорог eismoinfo.lt.

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