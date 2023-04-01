Вильнюсское самоуправление: разрешение на строительство Национального стадиона должно быть выдано до середины мая

Несмотря на то, что разрешение на строительство в Вильнюсе Многофункционального комплекса, в который входит Национальный стадион, ожидалось к концу марта, тем не менее начала строительства придется подождать.

Как сообщило информационному агентству ELTA Вильнюсское городское самоуправление (ВГС), 30 марта проектировщики, исправив замечания, подали повторную заявку на начало строительных работ. Разрешение должно быть выдано в течение 45 дней.

"15 февраля проектировщики впервые обратились в Вильнюсское городское самоуправление с просьбой о выдаче разрешения на строительство Многофункционального комплекса на Шешкинском холме. Вильнюсское городское самоуправление в установленные сроки представило замечания относительно заявки," – утверждают представители ВГС.

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"Исправив их, 30 марта проектировщики подали повторное заявку и технический проект в информационную систему Infostatyba. Разрешение на строительство должно быть выдано в течение 45 дней", — отмечается в комментарии.

ELTA напоминает, что в начале прошлого года в Вильнюсе начался снос конструкций Национального стадиона, недостроенного с 1993 года. После завершения работ по сносу ожидается получение разрешения, которое позволит начать строительство нового Многофункционального комплекса.

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