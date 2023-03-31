Президент Литвы: НАТО расширилось и укрепилось, Альянс продолжит расширение

После того, как Турция дала зеленый свет членству Финляндии в НАТО, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присоединение Хельсинки к блоку коллективной обороны существенно укрепит безопасность региона. Кроме того, глава страны подчеркивает, что это – только начало. По его словам, НАТО продолжит укрепляться и рушить попытки российского лидера Владимира Путина оттеснить Альянс от своих границ.

"Радостная новость как для Литвы, так и для всех союзников по НАТО: к Альянсу присоединится еще одна сильная и стратегически важная страна — Финляндия. На встрече НАТО в Вильнюсе как полноправные члены за стол сядут и финны. Их членство в Североатлантическом союзе внесет значительный вклад в укрепление безопасности региона", — сообщил в пятницу Г. Науседа на своей странице в Facebook.

"Мы видим, как Путину удается осуществить свой план — оттеснить НАТО от своих границ. НАТО расширилось и укрепилось, а союзники сплочены как никогда. Это только начало — Альянс продолжит расширение и укрепление", — подчеркнул он.

ELTA напоминает, что после вторжения России в Украину, в мае прошлого года Финляндия вместе со Швецией отказались от многолетней политики военного нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО.

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