Годовая инфляция в еврозоне снизилась до 6,9%

По предварительным оценкам, в марте 2023 г. годовая инфляция в еврозоне должна составить 6,9 проц., т.е. ниже, чем в феврале, когда она составляла 8,5 проц., сообщает Евростат.

Говоря об основных компонентах инфляции в еврозоне, считается, что годовой уровень цен на продукты питания, алкоголь и табак в марте был наиболее высоким (15,4 проц., по сравнению с 15 проц. в феврале).

Тем временем годовая инфляция товаров неэнергетической промышленности составила 6,6 проц. (в феврале – 6,8 проц.), услуг – 5 проц. (в феврале – 4,8 проц.).

В энергетике зафиксированное снижение цен составило минус 0,9 проц. (инфляция в феврале составила 13,7 проц.).

По предварительным данным, годовая инфляция в Литве в феврале составила 15,2 проц.

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